У Франції хочуть унеможливити звільнення осіб, яких мають депортувати, якщо вони є небезпечними

Французький уряд запропонував доповнення до свого законопроєкту про імміграцію, яке передбачає скасування можливості звільнити з-під варти особу, яка очікує депортації, якщо цю людину вважають потенційно небезпечною.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Поправки передбачають, що судді не зможуть дозволяти звільнення з центрів утримання іноземців, які можуть бути небезпечними для громадськості, на підставі процедурних порушень.

Міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен заявив, що хотів би, щоб судді враховували потенційну загрозу конкретної особи і "не нівелювали роботу, зроблену МВС, через відсутність якогось штампа чи "нікчемність процедури".

За його словами, у центрах адміністративного утримання перебувають особи, яких або помітили у радикалізації, або ж вони скоїли певні правопорушення, і це необхідно враховувати, особливо у теперішній ситуації підвищеної терористичної загрози.

Нагадаємо, у жовтні 20-річний ісламіст родом із Чечні вбив учителя літератури й поранив ножем ще двох людей у ліцеї в місті Аррас на півночі Франції. Після цього в країні запровадили режим підвищеної терористичної загрози.

Далі протягом місяця країна потерпала від хвилі фальшивих мінувань. Також відзначили зростання кількості антисемітських інцидентів, в одному випадку на жінку-єврейку напали з ножем.