Во Франции хотят запретить отпускать ожидающих депортации лиц, если их считают опасными

Французское правительство предложило дополнение к своему законопроекту об иммиграции, которое предусматривает отмену возможности освободить из-под стражи лицо, ожидающее депортации, если этого человека считают потенциально опасным.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Поправки предусматривают, что судьи не смогут разрешать освобождение из центров содержания иностранцев, которые могут быть опасными для общественности, на основании процедурных нарушений.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен заявил, что хотел бы, чтобы судьи учитывали потенциальную угрозу конкретного лица и "не нивелировали работу, сделанную МВД, из-за отсутствия какого-то штампа или "ничтожности процедуры".

По его словам, в центрах административного содержания находятся лица, которых или заметили в радикализации, или же они совершили определенные правонарушения, и это необходимо учитывать, особенно в нынешней ситуации повышенной террористической угрозы.

Напомним, в октябре 20-летний исламист родом из Чечни убил учителя литературы и ранил ножом еще двух человек в лицее в городе Аррас на севере Франции.

После этого в стране ввели режим повышенной террористической угрозы.

Далее в течение месяца страна страдала от волны фальшивых минирований. Также отметили рост количества антисемитских инцидентов, в одном случае на женщину-еврейку напали с ножом.