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Головний дипломат ЄС визнав, що війна Ізраїлю й ХАМАС вже впливає на підтримку України

Понеділок, 6 листопада 2023, 22:14

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель визнав, що війна Ізраїілю і ХАМАС вже впливає на міжнародну підтримку України. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у зверненні на конференції послів ЄС 2023 року. 

Боррель визнав, що хоча ці два конфлікти – дуже відрізняються, ескалація на Близькому Сході вже впливає на політику союзників щодо України та загалом міжнародну підтримку.

Боррель розповів, якими бачить пріоритети ЄС щодо війни на Близькому Сході

"Під час моєї останньої поїздки до Вашингтона (з президенткою Єврокомсії і головою Євроради – Ред.) я мав нагоду напряму висловити свої побоювання президенту Байдену і моєму колезі Ентоні Блінкену про те, що міжнародна підтримка України може почати розмиватися у світлі того, що бачать як "практику подвійних стандартів". Це реальна проблема, і усі ви маєте докластися до протидії цьому", – зазначив Боррель. 

Він зазначив, що багато країн так званого Глобального півдня і досі вважають російсько-українську війну регіональною, а не глобальною проблемою, що турбує передусім Захід і яку Захід має "швидко вирішити, тому що їм несила терпіти наслідки цієї війни". 

"І ці країни скористаються кризою на Близькому Сході, щоби підкреслювати те, що вони бачать як суперечності у нашій позиції, чи як суперечність між самими європейцями, що проявилося під час останнього голосування за резолюцію у Генасамблеї ООН", – додав Жозеп Боррель.

Боррель наголосив, що підтримка України і єдність у цьому питанні має залишатися пріоритетом, тому що результат війни ще не визначений, а поразка України стала би поразкою і західних союзників.

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