Главный дипломат ЕС считает, что "ближайшие месяцы" определят будущее мира
Главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель считает, что события ближайших месяцев будут определяющими для будущего мира и роли ЕС в нем.
Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в обращении на конференции послов ЕС 2023 года.
"Думаю, мы все согласимся, что не помним времена, когда я бы мог сказать, что Европа в опасности и перед нами стоят такие огромные вызовы", – отметил Боррель.
"Следующие месяцы – месяцы, не годы – явно будут решающим моментом для глобального мира и будущего мира, а также для безопасности Евросоюза и глобального доверия к нему", – заявил высокий представитель ЕС.
Далее в речи он очертил, какими видит приоритеты для Евросоюза в политике в отношении израильско-палестинского конфликта.
Также Боррель подчеркнул, что "если проиграет Украина – проиграем и мы", и что союзники должны сохранить единство в вопросе поддержки Украины.
Главный дипломат ЕС также констатировал, что война на Ближнем Востоке уже влияет на международную поддержку Украины.