Главный дипломат ЕС признал, что война Израиля и ХАМАС уже влияет на поддержку Украины

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель признал, что война Израиля и ХАМАС уже влияет на международную поддержку Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в обращении на конференции послов ЕС 2023 года.

Боррель признал, что хотя эти два конфликта очень отличаются, эскалация на Ближнем Востоке уже влияет на политику союзников в отношении Украины и в целом международную поддержку.

"Во время моей последней поездки в Вашингтон (с президентом Еврокомиссии и председателем Евросовета – Ред.) я имел возможность напрямую выразить свои опасения президенту Байдену и моему коллеге Энтони Блинкену о том, что международная поддержка Украины может начать размываться в свете того, что видят как "практику двойных стандартов". Это реальная проблема, и все вы должны приложить усилия к противодействию этому", – отметил Боррель, обращаясь к дипломатам.

Он отметил, что многие страны так называемого Глобального юга до сих пор считают российско-украинскую войну региональной, а не глобальной проблемой, которая беспокоит прежде всего Запад и которую Запад должен "быстро решить, потому что им невмоготу терпеть последствия этой войны".

"И эти страны воспользуются кризисом на Ближнем Востоке, чтобы подчеркивать то, что они видят как противоречия в нашей позиции, или как противоречие между самими европейцами, что проявилось во время последнего голосования за резолюцию в Генассамблее ООН", – добавил Жозеп Боррель.

Боррель отметил, что поддержка Украины и единство в этом вопросе должны оставаться приоритетом, потому что результат войны еще не определен, а поражение Украины стало бы поражением и западных союзников.

В начале речи главный дипломат ЕС высказал мнение, что следующие месяцы станут определяющими для будущего мира.