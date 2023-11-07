WSJ: США нададуть Ізраїлю високоточні бомби на суму 320 млн доларів

США планують передати Ізраїлю високоточні бомби на суму 320 млн доларів, оскільки президент Джо Байден та інші високопосадовці вимагають від Ізраїлю робити більше для захисту цивільного населення під час своєї військової кампанії в Газі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє видання The Wall Street Journal, яке ознайомилося з листуванням адміністрації президента США з лідерами Конгресу.

У ньому йдеться, що згідно з угодою виробник зброї Rafael USA передасть бомби своїй ізраїльській материнській компанії Rafael Advanced Defense Systems для використання Міністерством оборони Ізраїлю.

План також передбачає надання підтримки, збірку, тестування та інших технологій, пов'язаних з використанням зброї.

За словами поінформованих посадовців, Ізраїль запросив цю зброю до 7 жовтня, а перше неофіційне повідомлення було надіслано лідерам Конгресу на початку цього року.

США в понеділок визнали, що в секторі Гази після нападу терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль жертвами бойових дій між сторонами стали "тисячі" людей.

Перед цим держсекретар США не погодився із закликами Йорданії та Єгипту переконати Ізраїль припинити вогонь у секторі Гази.

Під час візиту до Ізраїлю Блінкен заявив, що США визнають повне право Ізраїлю захищатися, але має значення, як той це робить, і цивільне населення в Газі має бути захищене.

За інформацією ЗМІ, США очікують, що найближчими днями Ізраїль змінить тактику боїв проти ХАМАС, зменшивши масштаби атак з повітря і зосередившись на тактичних наземних операціях.