WSJ: США предоставят Израилю высокоточные бомбы на сумму 320 млн долларов

США планируют передать Израилю высокоточные бомбы на сумму 320 млн долларов, поскольку президент Джо Байден и другие высокопоставленные чиновники требуют от Израиля делать больше для защиты гражданского населения во время своей военной кампании в Газе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает издание The Wall Street Journal, которое ознакомилось с перепиской администрации президента США с лидерами Конгресса.

В ней говорится, что, согласно договору, производитель оружия Rafael USA передаст бомбы своей израильской материнской компании Rafael Advanced Defense Systems для использования израильским министерством обороны.

План также предусматривает предоставление поддержки, сборку, тестирование и других технологий, связанных с использованием оружия.

По словам информированных чиновников, Израиль запросил это оружие до 7 октября, а первое неофициальное сообщение было отправлено лидерам Конгресса в начале этого года.

Ранее в понедельник США признали, что в секторе Газы после нападения террористической группировки ХАМАС на Израиль жертвами боевых действий между сторонами стали "тысячи людей".

Перед этим госсекретарь США не согласился с призывами Иордании и Египта убедить Израиль прекратить огонь в секторе Газы.

Во время визита в Израиль Блинкен заявил, что США признают полное право Израиля защищаться, но имеет значение, как тот это делает, и гражданское население в Газе должно быть защищено.

По информации СМИ, США ожидают, что в ближайшие дни Израиль изменит тактику боев против ХАМАС, уменьшив масштабы атак с воздуха и сосредоточившись на тактических наземных операциях.