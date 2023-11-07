В Ірландії хочуть зобов'язати біженців з України платити за житло

Ірландський уряд має намір до кінця 2023 року зобов'язати українських біженців платити за своє житло та змінити їхні соціальні виплати.

Як пише "Європейська правда", про це заявив прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар, повідомляє The Irish Times.

За словами голови уряду, ці заходи, які планують запровадити одночасно, необхідні, щоб уповільнити зростання кількості біженців в країні.

"Українцям тут, як і раніше, будуть раді. Від жодного українця, який приїжджає до Ірландії, не відвернуться, цього не станеться. Однак наразі ситуація така, що їхня кількість виявилася дуже великою. Це чинить величезний тиск на житловий сектор", – зазначив Варадкар.

Він додав, що уряд має вжити заходи, які сповільнять приплив мігрантів, щоб у нього було більше часу для розв'язання проблем з житлом та інших питань.

"І в цьому контексті для нас є сенс подивитися на те, що роблять інші західноєвропейські країни, і побачити, що наша пропозиція є чимось подібним до цього. Тобто, інші країни не пропонують, наприклад, необмежену кількість безплатного державного житла", – пояснив прем'єр.

Варадкар також навів дані, що близько 30 відсотків з 500-800 українців, які прибувають щотижня, перш ніж переїхати до Ірландії просили тимчасового захисту в іншій європейській країні.

Хоча близько 14 тисяч українських біженців в Ірландії вже працюють, уряд розглядає можливість внесення змін до системи соціального забезпечення, щоб заохотити більше людей до працевлаштування.

"Ми не можемо заплющувати очі на те, що у нас є дефіцит житла. Зараз ми перебуваємо в ситуації, коли ми розміщуємо людей у наметах та в опалювальних вагончиках", – сказав Варадкар.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Ірландія розглядає можливість обмежити тривалість перебування українських біженців у помешканнях, які надає держава, до трьох місяців, після чого їм доведеться шукати власне житло.

Перед цим стало відомо, що в Ірландії українських біженців можуть розміщувати у наметах через брак житла, який уряд країни назвав суттєвим.