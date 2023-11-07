В Ирландии хотят обязать беженцев из Украины платить за жилье

Ирландское правительство намерено до конца 2023 года обязать украинских беженцев платить за свое жилье и изменить их социальные выплаты.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар, сообщает The Irish Times.

По словам главы правительства, эти меры, которые планируют ввести одновременно, необходимы, чтобы замедлить рост количества беженцев в стране.

"Украинцам здесь по-прежнему будут рады. Ни от одного украинца, который приезжает в Ирландию, не отвернутся, этого не произойдет. Однако сейчас ситуация такова, что их количество оказалось очень большим. Это оказывает огромное давление на жилой сектор", – отметил Варадкар.

Он добавил, что правительство должно принять меры, которые замедлят приток мигрантов, чтобы у него было больше времени для решения проблем с жильем и других вопросов.

"И в этом контексте для нас есть смысл посмотреть на то, что делают другие западноевропейские страны, и увидеть, что наше предложение является чем-то подобным этому. То есть другие страны не предлагают, например, неограниченное количество бесплатного государственного жилья", – пояснил премьер.

Варадкар также привел данные, что около 30 процентов из прибывающих еженедельно 500-800 украинцев перед тем, как переехать в Ирландию просили временной защиты в другой европейской стране.

Хотя около 14 тысяч украинских беженцев в Ирландии уже работают, правительство рассматривает возможность внесения изменений в систему социального обеспечения, чтобы поощрить больше людей к трудоустройству.

"Мы не можем закрывать глаза на то, что у нас есть дефицит жилья. Сейчас мы находимся в ситуации, когда мы размещаем людей в палатках и в отапливаемых вагончиках", – сказал Варадкар.

Ранее СМИ сообщали, что Ирландия рассматривает возможность ограничить продолжительность пребывания украинских беженцев в помещениях, которые предоставляет государство, до трех месяцев, после чего им придется искать собственное жилье.

В Ирландии украинских беженцев могут размещать в палатках из-за нехватки жилья, которое правительство страны назвало существенной.