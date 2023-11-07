Прем'єр Румунії: Втома від України може породити подібних до Путіна

Союзники України повинні твердо стояти на її боці, бо в іншому випадку вони ризикують підігріти популістські сили по всій Європі, що призведе до перемоги Владіміра Путіна.

Про це заявив прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку в інтерв'ю Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Чолаку наголосив, що його уряд продовжуватиме "багатосторонню підтримку" України, навіть якщо європейські союзники демонструють ознаки втоми від війни, зокрема на тлі конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС.

Він вважає, що конфлікт на Близькому Сході буде вирішений швидше, ніж війна по сусідству з Румунією.

"Румунія продовжить допомагати Україні, незважаючи на політичні витрати. Ці політичні витрати менш важливі, ніж прецедент, який створить перемога Росії", – сказав Чолаку.

Румунський прем'єр вказав на сплеск підтримки правих і популістських сил по всій Європі, багато з яких критикують підтримку України і нарікають на розрив зв'язків з Кремлем.

"Чи можете ви уявити, скільки подібних до Путіна ми б отримали серед деяких популістських європейських політиків?" – запитав Чолаку.

Він також вказав на ризики в ЄС, пов'язані з майбутніми виборами і зростанням підтримки ультраправих у 27 країнах-членах.

"Не забуваймо, що наступного року відбудуться вибори до Європейського парламенту, і якщо ми побачимо більше екстремістських голосів в асамблеї – це створить більшу вразливість всередині ЄС", – додав Чолаку.

Днями телеканал NBC News повідомив, що посадовці з США та ЄС почали обговорювати з Україною можливість проведення мирних переговорів з РФ.

У той самий час президент Зеленський запевнив, що ніхто не тисне на нього, щоб примусити Київ до переговорів з Росією.

Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що метою у війні в Україні повинен лишатися стійкий і справедливий мир, а не заморожений конфлікт.