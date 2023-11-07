Премьер Румынии: Усталость от Украины может породить подобных Путину

Союзники Украины должны твердо стоять на ее стороне, поскольку в противном случае они рискуют подогреть популистские силы по всей Европе, что приведет к победе Владимира Путина.

Об этом заявил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку в интервью Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Чолаку отметил, что его правительство будет продолжать "многостороннюю поддержку" Украины, даже если европейские союзники демонстрируют признаки усталости от войны, в частности на фоне конфликта между Израилем и ХАМАС.

Он считает, что конфликт на Ближнем Востоке будет решен быстрее, чем война по соседству с Румынией.

"Румыния продолжит помогать Украине, несмотря на политические издержки. Эти политические издержки менее важны, чем прецедент, который создаст победа России", – сказал Чолаку.

Румынский премьер указал на всплеск поддержки правых и популистских сил по всей Европе, многие из которых критикуют поддержку Украины и сетуют на разрыв связей с Кремлем.

"Можете ли вы представить, сколько подобных Путину мы бы получили среди некоторых популистских европейских политиков?" – спросил Чолаку.

Он также указал на риски в ЕС, связанные с предстоящими выборами и ростом поддержки ультраправых в 27 странах-членах.

"Не забывайте, что в следующем году состоятся выборы в Европейский парламент, и если мы увидим больше экстремистских голосов в ассамблее – это создаст большую уязвимость внутри ЕС", – добавил Чолаку.

На днях телеканал NBC News сообщил, что чиновники из США и ЕС начали обсуждать с Украиной возможность проведения мирных переговоров с РФ.

В то же время президент Зеленский заверил, что никто не давит на него, чтобы принудить Киев к переговорам с Россией.

В то же время президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что целью в войне в Украине должен оставаться устойчивый и справедливый мир, а не замороженный конфликт.