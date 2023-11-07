Науседа: Україна має лишатися пріоритетом зовнішньої політики Литви

Президент Литви Гітанас Науседа на зустрічі з керівниками литовських дипломатичних місій закликав мобілізувати міжнародну підтримку України.

Як передає "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні пресслужби литовського президента.

У розмові з дипломатами Науседа заявив, що міжнародна ситуація стрімко погіршується, світ дедалі більше охоплює нестабільність, а на зміну міжнародному праву та дипломатії дедалі частіше приходить груба сила.

За словами президента, останнім часом зростає кількість осередків агресії та військових конфліктів, а фактор раптовості починає домінувати в міжнародних процесах.

Він наголосив, що ці тенденції означають ще більші виклики Литві та її дипломатичній позиції у світі, тому дипломатична служба має бути готова працювати в умовах геополітичної невизначеності.

На думку президента, нові конфлікти, що спалахують у різних частинах світу, відвертають увагу міжнародної спільноти від російської війни в Україні та загалом від агресивних намірів Росії у сфері зовнішньої політики.

"Значення України для нас було, є і буде екзистенційним. І всі зусилля дипломатичної служби мають бути зосереджені на цьому пріоритеті. Втоми від війни не можна допустити, незважаючи ні на що.

Ми, як і раніше, повинні послідовно мобілізувати всебічну міжнародну підтримку України, порушувати питання відповідальності Росії за агресію і воєнні злочини, а також зберігати євроатлантичну перспективу України в міжнародному порядку денному", – заявив Науседа.

У своєму виступі президент наголосив на важливості розвитку трансатлантичних відносин та ефективного функціонування НАТО і ЄС, необхідності спільної роботи із союзниками та партнерами для захисту демократичних цінностей і міжнародного порядку, заснованого на правилах.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Латвії Кріш’яніс Каріньш вважає, що нова війна на Близькому Сході може відвертати суспільну увагу від російського вторгнення та вплинути на підтримку допомоги Україні.

Глава МЗС Литви нещодавно застеріг від пастки перемир'я з Кремлем, заявивши, що поступки Росії зараз підірвуть надії на мирне майбутнє для Європи.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у понеділок заявила, що війна в Україні має завершитися стійким і справедливим миром, а не замороженим конфліктом.