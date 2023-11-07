Науседа: Украина должна оставаться приоритетом внешней политики Литвы

Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с руководителями литовских дипломатических миссий призвал мобилизовать международную поддержку Украины.

Как передает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении пресс-службы литовского президента.

В разговоре с дипломатами Науседа заявил, что международная ситуация стремительно ухудшается, мир все больше охватывает нестабильность, а на смену международному праву и дипломатии все чаще приходит грубая сила.

По словам президента, в последнее время растет количество очагов агрессии и военных конфликтов, а фактор внезапности начинает доминировать в международных процессах.

Он подчеркнул, что эти тенденции означают еще большие вызовы Литве и ее дипломатической позиции в мире, поэтому дипломатическая служба должна быть готова работать в условиях геополитической неопределенности.

По мнению президента, новые конфликты, вспыхивающие в разных частях мира, отвлекают внимание международного сообщества от российской войны в Украине и в целом от агрессивных намерений России в сфере внешней политики.

"Значение Украины для нас было, есть и будет экзистенциальным. И все усилия дипломатической службы должны быть сосредоточены на этом приоритете. Усталости от войны нельзя допустить, несмотря ни на что.

Мы по-прежнему должны последовательно мобилизовать всестороннюю международную поддержку Украины, поднимать вопрос ответственности России за агрессию и военные преступления, а также сохранять евроатлантическую перспективу Украины в международной повестке дня", – заявил Науседа.

В своем выступлении президент подчеркнул важность развития трансатлантических отношений и эффективного функционирования НАТО и ЕС, необходимости совместной работы с союзниками и партнерами для защиты демократических ценностей и международного порядка, основанного на правилах.

Напомним, министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш считает, что новая война на Ближнем Востоке может отвлекать общественное внимание от российского вторжения и повлиять на поддержку помощи Украине.

Глава МИД Литвы недавно предостерег от ловушки перемирия с Кремлем, заявив, что уступки России сейчас подорвут надежды на мирное будущее для Европы.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в понедельник заявила, что война в Украине должна завершиться устойчивым и справедливым миром, а не замороженным конфликтом.