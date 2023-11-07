Премьер Бельгии назвал непропорциональными удары Израиля по Газе

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо раскритиковал удары Израиля по Газе, заявив, что они "больше не являются пропорциональными".

Его заявление приводит Politico, сообщает "Европейская правда".

Хотя де Кроо сказал, что осуждает нападение ХАМАС и поддерживает право Израиля на самооборону, недавние ответные удары были чрезмерными, по его мнению.

"Удар по целому лагерю беженцев с целью уничтожения одного террориста, я не думаю, что это можно назвать пропорциональным. Это уже слишком", – отметил он.

Также глава бельгийского правительства раскритиковал "безудержное насилие" на Западном берегу реки Иордан.

В воскресенье израильская авиация нанесла удары по двум лагерям беженцев в центральной части сектора Газы.

Де Кроо сказал, что, хотя "вполне логично" "искать решение" в отношении ХАМАС, вопрос заключается в том, "как это решение должно быть найдено". Он добавил, что политический диалог – это то, что приведет к решению конфликта.

По данным СМИ, США и Израиль обсуждают несколько вариантов контроля за сектором Газы после того, как израильским силам удастся вытеснить ХАМАС.