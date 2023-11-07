Глава МЗС Литви: Попереду дуже складні дискусії щодо членства України в ЄС

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс очікує позитивної оцінки від Єврокомісії щодо готовності України розпочати переговори про членство в ЄС, однак попередив, що подальші дискусії на рівні глав держав будуть складними.

Заяву литовського міністра наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, візит президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн до Києва свідчить про те, що "вона, напевно, не поїде з поганими новинами".

Ландсбергіс підкреслив, що наступні кроки ще мають бути схвалені Радою ЄС.

"Дискусія там буде дуже складною. Європейський Союз був паралізований з багатьох питань майже рік", – сказав міністр.

Нагадаємо, ЗМІ стало відомо, що Єврокомісія вважає повністю виконаними чотири з семи критеріїв, що супроводжували надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. Інші три критерії супроводжуються рекомендаціями від Єврокомісії щодо подальшого виконання.

За даними Bloomberg, Єврокомісія, ймовірно, рекомендує державам-членам розпочати офіційні переговори з Україною після виконання всіх семи критеріїв, пов'язаних з наданням кандидатського статусу.

Втім, зазначили джерела, остаточне формулювання висновку Єврокомісії ще не є затвердженим.

Віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина попередила, що формулювання щодо прогресу України у довгоочікуваному звіті Єврокомісії будуть "стриманими", але фінальне рішення лідерів щодо відкриття переговорів ще попереду.