Глава МИД Литвы: Впереди очень сложные дискуссии о членстве Украины в ЕС

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис ожидает положительной оценки от Еврокомиссии относительно готовности Украины начать переговоры о членстве в ЕС, однако предупредил, что дальнейшие дискуссии на уровне глав государств будут сложными.

Заявление литовского министра приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

По его словам, визит президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Киев свидетельствует о том, что "она, наверное, не поедет с плохими новостями".

Ландсбергис подчеркнул, что следующие шаги еще должны быть одобрены Советом ЕС.

"Дискуссия там будет очень сложной. Европейский Союз был парализован по многим вопросам почти год", – сказал министр.

Напомним, СМИ стало известно, что Еврокомиссия считает полностью выполненными четыре из семи критериев, сопровождавших предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Остальные три критерия сопровождаются рекомендациями от Еврокомиссии по дальнейшему выполнению.

По данным Bloomberg, Еврокомиссия, вероятно, рекомендует государствам-членам начать официальные переговоры с Украиной после выполнения всех семи критериев, связанных с предоставлением кандидатского статуса.

Впрочем, отметили источники, окончательная формулировка заключения Еврокомиссии еще не утверждена.

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина предупредила, что формулировки относительно прогресса Украины в долгожданном отчете Еврокомиссии будут "сдержанными", но финальное решение лидеров по открытию переговоров еще впереди.