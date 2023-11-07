У Німеччині почались рейди проти підозрюваних у незаконному перевезенні мігрантів
Вівторок, 7 листопада 2023, 16:15
Німецька поліція у вівторок, 7 листопада, розпочала масштабні рейди проти ймовірного угруповання, яке займалося незаконним переправленням мігрантів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.
Десятки офіцерів у трьох східних землях Німеччини провели рейди у 18 місцях і заарештували трьох підозрюваних у незаконному перевезенні мігрантів.
Контрабандистів підозрюють у тому, що вони перевозили мігрантів через Балкани до Німеччини на задньому сидінні фургонів і легкових автомобілів.
Декого з них також підозрюють у незаконному перевезенні наркотиків.
Одного з підозрюваних, 30-річного громадянина Сирії, було заарештовано в Берліні. За даними поліції, він в основному організовував контрабанду, але в деяких випадках він також сам керував фургонами.
В інших містах Німеччини були заарештовані 20-річний і 27-річний чоловіки. Поліція все ще розшукує сімох інших підозрюваних.
Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц домовився про більш жорстку міграційну політику і нове фінансування для біженців з главами 16 німецьких земель.
Перед цим він заявляв, що країна повинна "нарешті депортувати у великих масштабах тих, хто не має права залишатися в Німеччині".