В Германии начались рейды против подозреваемых в незаконной перевозке мигрантов

Немецкая полиция во вторник, 7 ноября, начала масштабные рейды против вероятной группировки, которая занималась незаконной переправкой мигрантов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Десятки офицеров в трех восточных землях Германии провели рейды в 18 местах и арестовали трех подозреваемых в незаконной перевозке мигрантов.

Paul Zinken/dpa

Paul Zinken/dpa

Контрабандистов подозревают в том, что они перевозили мигрантов через Балканы в Германию на заднем сиденье фургонов и легковых автомобилей.

Некоторых из них также подозревают в незаконной перевозке наркотиков.

Один из подозреваемых, 30-летний гражданин Сирии, был арестован в Берлине. По данным полиции, он в основном организовывал контрабанду, но в некоторых случаях он также сам управлял фургонами.

В других городах Германии были арестованы 20-летний и 27-летний мужчины.

Как сообщается, полиция все еще разыскивает семерых других подозреваемых.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц договорился о более жесткой миграционной политике и новом финансировании для беженцев с главами 16 немецких земель.

Перед этим он заявлял, что страна должна "наконец депортировать в больших масштабах тех, кто не имеет права оставаться в Германии".