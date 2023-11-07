Прем'єр Португалії подав у відставку через корупційне розслідування

Прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта подав президенту країни прохання про відставку після серії обшуків у своїй резиденції та інших міністерствах в межах розслідування порушень, допущених при наданні концесії на розробку літієвих родовищ і проєктів "зеленого" водню.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Publico.

"Я попросив президента Республіки про відставку", – сказав Кошта у своєму зверненні, не уточнивши, чи була вона прийнята.

Він також додав, що повністю довіряє правосуддю і тому, як воно працює.

За даними прокуратури, стосовно Кошти буде проведено незалежне розслідування Верховним судом – найвищою судовою інстанцією, яка має повноваження проводити розслідування у справах найвищих посадових осіб держави.

У відомстві зазначили, що в ході розслідування щодо членів уряду та бізнесменів, причетних до справи, пов'язаної з видобутком літію в Монталегре, "стало відомо про використання підозрюваними імені та авторитету прем'єр-міністра, а також про його втручання з метою розблокування процедур у вищезгаданому контексті", інформує CNN Portugal.

Йдеться про угоду, яка гарантувала компанії Lusorecursos експлуатацію літієвої шахти в Монталегре. Справа пов'язана з підозрами в корупції на користь Lusorecursos в процесі присудження контракту на розробку родовища.

Раніше стало відомо, що у Португалії пройшли обшуки в резиденції прем'єр-міністра Антоніу Кошти та двох міністерствах в межах розслідування порушень, допущених при наданні концесії на розробку літієвих родовищ і проєктів "зеленого" водню.

Було затримано керівника кабінету прем'єр-міністра Віктора Ескарію та бізнесмена Діого Ласерду Мачадо, близького до Кошти.