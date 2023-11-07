Премьер Португалии подал в отставку из-за коррупционного расследования

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта подал президенту страны прошение об отставке после серии обысков в своей резиденции и других министерствах в рамках расследования нарушений, допущенных при предоставлении концессии на разработку литиевых месторождений и проектов "зеленого" водорода.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Publico.

"Я попросил президента Республики об отставке", – сказал Кошта в своем обращении, не уточнив, была ли она принята.

Он также добавил, что полностью доверяет правосудию и тому, как оно работает.

По данным прокуратуры, в отношении Кошты будет проведено независимое расследование Верховным судом – высшей судебной инстанцией, которая имеет полномочия проводить расследования по делам высших должностных лиц государства.

В ведомстве отметили, что в ходе расследования в отношении членов правительства и бизнесменов, причастных к делу, связанному с добычей лития в Монталегре, "стало известно об использовании подозреваемыми имени и авторитета премьер-министра, а также о его вмешательстве с целью разблокирования процедур в вышеупомянутом контексте", информирует CNN Portugal.

Речь идет о соглашении, которое гарантировало компании Lusorecursos эксплуатацию литиевой шахты в Монталегре. Дело связано с подозрениями в коррупции в пользу Lusorecursos в процессе присуждения контракта на разработку месторождения.

Ранее стало известно, что в Португалии прошли обыски в резиденции премьер-министра Антониу Кошты и двух министерствах в рамках расследования нарушений, допущенных при предоставлении концессии на разработку литиевых месторождений и проектов "зеленого" водорода.

Были задержаны руководитель кабинета премьер-министра Виктор Эскария и бизнесмен Диого Ласерду Мачадо, близкий к Коште.