Кіпр хоче представити лідерам ЄС свій план гуманітарного коридору до Гази

Кіпр хоче представити свій план створення гуманітарного морського коридору до Гази у Парижі, де 9 листопада лідери ЄС зберуться на гуманітарну конференцію для обговорення ситуації з війною Ізраїлю проти ХАМАС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Як зазначив речник уряду Константінос Летимбіотіс, ініціатива з доставки допомоги з Кіпру буде детально обговорюватися під час конференції, яка також буде спрямована на вирішення нагальних потреб Гази, включаючи постачання до міста води, електрики та пального.

Президент Кіпру Нікос Хрістодулідес заявив, що ця ініціатива спрямована на "стабільне, безпечне постачання великих обсягів гуманітарної допомоги до Гази в найближчій, середньостроковій і довгостроковій перспективі".

Кораблі доставлятимуть допомогу в Газу з головного порту Кіпру Лімассола, що розташований приблизно за 410 км.

Христодулідіс сказав, що його уряд працює з сусідніми країнами, включаючи Ізраїль, Єгипет, Йорданію і Палестинську національну адміністрацію, а також зі США, Францією, ЄС і ООН, щоб втілити цю ініціативу.

З міркувань безпеки Ізраїлю допомогу планують перевірятися в пункті відправлення. Так хочуть гарантувати, що у Газу не буде доставлено нічого, що ХАМАС зможе використати як зброю у війні з Ізраїлем.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив з президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом у неділю створення морського коридору для доставлення допомоги до сектора Гази.

Раніше повідомляли, що можливість створення гуманітарного морського коридору для транспортування товарів першої необхідності в Газу вивчає також Греція.