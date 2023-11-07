Кипр хочет представить лидерам ЕС свой план гуманитарного коридора в Газу

Кипр хочет представить свой план создания гуманитарного морского коридора в Газу в Париже, где 9 ноября лидеры ЕС соберутся на гуманитарную конференцию для обсуждения ситуации с войной Израиля против ХАМАС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Как отметил представитель правительства Константинос Летимбиотис, инициатива по доставке помощи с Кипра будет подробно обсуждаться во время конференции, которая также будет направлена на решение насущных потребностей Газы, включая снабжение города водой, электричеством и топливом.

Президент Кипра Никос Христодулидес заявил, что эта инициатива направлена на "стабильные, безопасные поставки больших объемов гуманитарной помощи в Газу в ближайшей, среднесрочной и долгосрочной перспективе".

Корабли будут доставлять помощь в Газу из главного порта Кипра Лимассола, находящегося на расстоянии около 410 км.

Христодулидис сказал, что его правительство работает с соседними странами, включая Израиль, Египет, Иорданию и Палестинскую национальную администрацию, а также с США, Францией, ЕС и ООН, чтобы задействовать эту инициативу.

По соображениям безопасности Израиля, помощь будет проверяться в пункте отправки, чтобы гарантировать, что не будет доставлено ничего, что ХАМАС, который контролирует Газу, может использовать в качестве оружия в войне с Израилем.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с президентом Кипра Никосом Христодулидисом в воскресенье создание морского коридора для доставки помощи в сектор Газа.

Ранее сообщалось, что возможность создания гуманитарного морского коридора для транспортировки товаров первой необходимости в Газу изучает также Греция.