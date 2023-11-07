ФРГ частично размораживает финансовую помощь палестинцам после нападения на Израиль

Германия решила передать 91 миллион евро на гуманитарные нужды палестинского населения сектора Газа через месяц после того, как объявила о пересмотре такого финансирования на фоне нападения террористической группировки ХАМАС на Израиль.

Об этом во вторник объявила министр развития Германии Свенья Шульце, сообщает "Европейская правда".

Как пояснили в немецком правительстве, хотя процесс пересмотра финансирования палестинцев не завершился, там решили передать средства для работы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР).

Речь идет о 71 миллионе евро, которые уже были выделены для БАПОР, но придержаны, и дополнительных 20 миллионах евро. Средства будут направлены на мероприятия по предоставлению базовых услуг для перемещенных лиц в секторе Газа и помощи палестинским беженцам в Иордании.

Немецкое ведомство указывает, что БАПОР работает на территориях, где живут палестинцы и палестинские беженцы, в частности в таких регионах, как сектор Газа, "где сотрудничество с местными лидерами террористического движения ХАМАС является неприемлемым для Германии и других доноров".

На следующий день после нападения ХАМАС на Израиль в начале октября министр развития Германии Свенья Шульце объявила о пересмотре финансовой помощи Палестине, чтобы убедиться, что немецкие средства не способствуют террористическим действиям.

Напомним, вице-канцлер Германии Роберт Габек призвал мусульманские объединения страны отмежеваться от антиизраильских акций и выступить против антисемитизма.

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