Премьер Ирландии: Не будем высылать посла Израиля, мы даже посла РФ оставили

Ирландский премьер-министр Лео Варадкар во вторник заявил, что страна не планирует высылать посла Израиля Дану Эрлих, к чему призывает оппозиция на фоне блокады и бомбардировок сектора Газа в ответ на нападение террористической группировки ХАМАС.

Слова Варадкара в парламенте цитирует портал BreakingNews.ie, сообщает "Европейская правда".

По мнению премьера Ирландии, призывы оппозиционных политиков, в частности самой популярной оппозиционной партии "Шинн Фейн", выслать израильского посла не соответствуют "подходу, основанному на здравом смысле".

"Правительство не намерено высылать израильского посла, и на это есть очень веские причины. Даже страны, которые находятся в состоянии войны, имеют послов. Мы не выслали российского посла, и я не думаю, что кто-то в парламенте поддерживает Украину так же, как я, на деле, а не только на словах", – сказал он.

По словам Варадкара, такой шаг может подорвать дипломатические усилия Дублина по вывозу своих сограждан из сектора Газы, а также участия в будущих переговорах о "мире и примирении" на Ближнем Востоке.

"А когда вы высылаете посла, вы лишаете себя полномочий. Вы обрываете связи. Вы больше не можете говорить. Вы должны восстановить эти связи", – добавил премьер.

Выступая на прошлой неделе перед журналистами во время поездки в Южную Корею, Варадкар сказал, что происходящее в Газе является не просто самообороной со стороны Израиля, а "напоминает нечто более похожее на месть".

Ирландия традиционно была одним из самых сильных критиков политики Израиля в отношении палестинцев в Западной Европе.