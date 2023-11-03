Найпопулярніша партія Ірландії вимагає вислати посла Ізраїлю

Ірландська партія "Шинн Фейн", яка є найпопулярнішою в країні, в п’ятницю закликала вислати ізраїльського посла Дану Ерліх доти, доки Ізраїль і терористичне угруповання ХАМАС не домовляться про припинення вогню.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Лідерка "Шинн Фейн" Мері Лу Макдональд заявила, що відмова Ізраїлю від припинення вогню в Газі на тлі поглиблення гуманітарної кризи "повинна мати наслідки тут, в Ірландії".

"Ми вважаємо, що прем'єр-міністр Ірландії й уряд повинні слідувати логіці власної оцінки, яка полягає в тому, що Ізраїль не діє зараз виключно з метою самооборони, а застосовує колективне покарання до невинного цивільного населення", – заявила політикиня.

У зв’язку з цим, за її словами, посол Ізраїлю Дана Ерліх "більше не повинна мати дипломатичного статусу в Ірландії", поки не буде оголошено про припинення вогню.

"Шинн Фейн" долучилась до закликів дрібніших опозиційних партій лівого спрямування, які вимагали дипломатичних санкцій проти Ізраїлю через бомбардування й блокаду ним сектору Гази.

Минулого тижня прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар заявив, що не планує висилати посла, оскільки важливо мати "відкриту лінію зв'язку".

Виступаючи в п'ятницю перед журналістами під час поїздки до Південної Кореї, Варадкар сказав, що те, що відбувається в Газі, є не просто самообороною з боку Ізраїлю, а "нагадує щось більш схоже на помсту".

Ірландія традиційно була одним із найсильніших критиків політики Ізраїлю щодо палестинців у Західній Європі.

Між тим, за даними ЗМІ, адміністрація президента США Джо Байдена у приватному порядку тисне на Ізраїль, щоб той обмежив свої авіаудари по південній частині сектора Гази – для того, аби зберегти життя цивільних.