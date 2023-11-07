В Норвегии университет отстранил трех студентов за пользование ChatGPT

Норвежский университет естественных и технических наук решил исключить на два семестра трех студентов, которых заподозрили в использовании чатбота на основе искусственного интеллекта ChatGPT для мошенничества.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", сообщает портал Trd.by.

Пятерых студентов второго крупнейшего университета Норвегии еще летом заподозрили в академической недобропорядочности. Студенческий совет признал нарушения со стороны трех из них, в отношении остальных двух достаточных доказательств не нашли.

Один из случаев касался бакалаврской работы, где экзаменатор заметил несколько ошибок и заподозрил, что вся работа или ее часть была создана с помощью ChatGPT.

Другие два случая касались магистерской и бакалаврской работ. В обоих случаях были ошибки и пропуски в цитатах и ссылках, которые заставили экзаменатора заподозрить академическую недобропорядочность.

Трех нарушителей отстранили от занятий в университете на два семестра, а оценку за их магистерские и бакалаврские работы аннулировали.

Устав Норвежского университета естественных и технических наук запрещает "генерировать ответ с использованием искусственного интеллекта (ChatGPT и подобных сервисов) и представлять его полностью или частично как отдельный ответ".

В заведении после выявленных случаев академической недоброчесности решили разработать задачи, для которых использовать ChatGPT было бы труднее.

На прошлой неделе Великобритания, США, ЕС, Австралия и Китай согласились с тем, что искусственный интеллект (ИИ) представляет потенциально катастрофическую опасность для человечества, заключив первую международную декларацию, посвященную этой быстрорастущей технологии.