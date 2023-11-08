У Німеччині минулого року значно зросла кількість бездомних людей

Згідно з новими підрахунками, кількість бездомних людей у Німеччині значно зросла минулого року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Станом на 30 червня 2022 року 447 тисяч людей були бездомними, як показує екстраполяція Федеральної робочої групи з питань допомоги бездомним (BAG W) у Берліні. Станом на звітну дату у 2021 році бездомних налічувалося 268 тисяч осіб.

Робоча група пояснює це зростання, серед іншого, збільшенням кількості біженців, особливо з України, які не мають де жити. Кількість німецьких бездомних зросла на 5%, а кількість бездомних, які не є німцями, – на 118%.

Причини бездомності різноманітні. Згідно з підрахунками, більшість бездомних, які не мають німецького громадянства, ніколи не мали квартири в Німеччині. Однак серед бездомних з німецьким громадянством більшість втрачають квартиру через розірвання договору (57%). Іншими важливими факторами є борги за оренду житла та енергоносії (21%), конфлікти в житловому середовищі (20%) та розставання або розлучення (16%).

Генеральний директор BAG W, Верена Розенке, попередила, що інфляція, збільшення витрат і зростання орендної плати створюють навантаження на домогосподарства з низькими доходами. "Це призводить до (енергетичної) бідності, боргів за оренду та втрати житла. Групи особливого ризику – це малозабезпечені домогосподарства, що складаються з однієї особи, одинокі батьки та багатодітні родини", – сказала вона.

У своїх розрахунках BAG W враховує не лише бездомних людей, які проживають в інституційних закладах, наприклад, у центрах тимчасового розміщення, а й тих, хто тимчасово зупинився у друзів та родичів. Ті, хто живе на вулиці без будь-якого житла, тобто безпритульні, також враховуються в статистиці.

Раніше повідомляли, що тисячі українців, які приїхали до Великої Британії в рамках урядової програми "Житло для України", є бездомними або перебувають під загрозою втрати даху над головою.

Раніше країни ЄС домовились продовжити механізм тимчасового захисту для біженців з України на один рік – з 4 березня 2024 року до 4 березня 2025 року.