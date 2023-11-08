В Германии в прошлом году значительно возросло число бездомных

Согласно новым подсчетам, количество бездомных людей в Германии значительно возросло в прошлом году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

По состоянию на 30 июня 2022 года 447 тысяч человек были бездомными, как показывает экстраполяция Федеральной рабочей группы по вопросам помощи бездомным (BAG W) в Берлине. По состоянию на отчетную дату в 2021 году бездомных насчитывалось 268 тысяч человек.

Рабочая группа объясняет этот рост, среди прочего, увеличением количества беженцев, особенно из Украины, которым негде жить. Количество немецких бездомных выросло на 5%, а количество бездомных, которые не являются немцами, – на 118%.

Причины бездомности разнообразны. Согласно подсчетам, большинство бездомных, не имеющих немецкого гражданства, никогда не имели квартиры в Германии. Однако среди бездомных с немецким гражданством большинство теряют квартиру из-за расторжения договора (57%). Другими важными факторами являются долги за аренду жилья и энергоносители (21%), конфликты в жилищной среде (20%) и расставание или развод (16%).

Генеральный директор BAG W, Верена Розенке, предупредила, что инфляция, увеличение расходов и рост арендной платы создают нагрузку на домохозяйства с низкими доходами. "Это приводит к (энергетической) бедности, долгам за аренду и потере жилья. Группы особого риска – это малообеспеченные домохозяйства, состоящие из одного человека, одинокие родители и многодетные семьи", – сказала она.

В своих расчетах BAG W учитывает не только бездомных людей, проживающих в институциональных учреждениях, например, в центрах временного размещения, но и тех, кто временно остановился у друзей и родственников. Те, кто живет на улице без какого-либо жилья, то есть бездомные, также учитываются в статистике.

Ранее сообщалось, что тысячи украинцев, которые приехали в Великобританию в рамках правительственной программы "Жилье для Украины", являются бездомными или находятся под угрозой потери крыши над головой.

Ранее страны ЕС договорились продлить механизм временной защиты для беженцев из Украины на один год – с 4 марта 2024 года до 4 марта 2025 года.