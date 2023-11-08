Розвідка Британії: Диверсії на залізниці досі залишаються проблемою для Росії

Диверсії на залізницях з боку антивоєнних активістів продовжує залишатися серйозною проблемою для РФ, заявила британська розвідка.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в розвідувальному огляді Міністерства оборони Великої Британії за 8 листопада.

Відомство наводить дані розслідування російського незалежного видання "Медіазона", згідно з яким станом на жовтень 2023 року 76 справ про диверсії на залізниці дійшли до суду. Щонайменше 137 осіб, переважна більшість з яких віком до 24 років, були притягнуті до кримінальної відповідальності.

З початку 2023 року на ключових об'єктах залізничної інфраструктури РФ з'явилися попередження про те, що, згідно з Кримінальним кодексом Росії, диверсія може бути покарана аж до довічного ув'язнення.

Британська розвідка зазначає, що військова логістика РФ, в тому числі постачання для війни проти України, як і раніше, залежить від залізниці.

Оскільки практично всі методи відкритого інакомислення заборонені в Росії, диверсії продовжують бути привабливими для меншості молодих людей як метод протесту проти "Спеціальної військової операції".

"Оскільки практично всі методи відкритого висловлення незгоди заборонені в Росії, диверсії залишаються доступним методом протесту проти "спеціальної воєнної операції" для меншості молодих людей", – йдеться у повідомленні.

У попередньому огляді британська розвідка оцінила український удар по ракетоносію РФ у Керчі.

Також розвідка Британії повідомляла, що збільшення інфляції в РФ майже напевно призведе до збільшення її витрат на фінансування війни проти України та перегрівання економіки.