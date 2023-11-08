Разведка Британии: Диверсии на железной дороге до сих пор остаются проблемой для России
Диверсии на железных дорогах со стороны антивоенных активистов продолжают оставаться серьезной проблемой для РФ.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании за 8 ноября.
Ведомство приводит данные расследования российского независимого издания "Медиазона", согласно которому по состоянию на октябрь 2023 года 76 дел о диверсиях на железной дороге дошли до суда. По меньшей мере 137 человек, подавляющее большинство из которых в возрасте до 24 лет, были привлечены к уголовной ответственности.
С начала 2023 года на ключевых объектах железнодорожной инфраструктуры РФ появились предупреждения о том, что, согласно Уголовному кодексу России, диверсия может быть наказана вплоть до пожизненного заключения.
Британская разведка отмечает, что военная логистика РФ, в том числе поставки для войны против Украины, по-прежнему зависит от железной дороги.
Поскольку практически все методы открытого инакомыслия запрещены в России, диверсии продолжают быть привлекательными как метод протеста против российской войны в Украине.
"Поскольку практически все методы открытого выражения несогласия запрещены в России, диверсии остаются доступным методом протеста против "специальной военной операции" для меньшинства молодых людей", – говорится в сообщении.
В предыдущем обзоре британская разведка оценила украинский удар по ракетоносителю РФ в Керчи.
Также разведка Британии сообщала, что увеличение инфляции в РФ почти наверняка приведет к увеличению ее расходов на финансирование войны против Украины и перегреву экономики.