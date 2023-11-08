В Іспанії другий день спалахують сутички через можливу амністію каталонських сепаратистів

В Іспанії вже другий день поспіль спалахують сутички між поліцією та протестувальниками, які виступають проти запропонованого закону про амністію для каталонських сепаратистів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Напередодні увечері кілька протестувальників у Мадриді розмахували іспанськими прапорами і вигукували образи на адресу очільника уряду Педро Санчеса, який намагається здобути підтримку для своєї нової коаліції завдяки домовленостям з каталонськими силами.

Протестувальники проштовхувалися через бар'єри, встановлені поліцією, яка у відповідь стріляла гумовими кулями і била людей кийками.

Euronews

Euronews

Euronews

За даними влади, акція поблизу штаб-квартири Соціалістичної партії в Мадриді зібрала близько 7000 осіб, що приблизно вдвічі більше, ніж днем раніше.

Подібні акції протесту відбулися і в інших іспанських містах.

У понеділок було заарештовано трьох осіб, зокрема, двох чоловіків за насильство проти поліції і одну жінку за непокору.

Речник ультраправої партії Vox заявив, що політсила не підтримує насильство на мітингах, але підтримує антиурядовий протест. Лідер Vox, Сантьяго Абаскаль, був присутній на демонстрації в понеділок у Мадриді.

Педро Санчес розкритикував протести, заявивши, що їх очолюють "реакціонери".

"Напад на штаб-квартиру Соціалістичної партії Іспанії – це напад на демократію", – зазначив він.

Закон про амністію був запропонований Санчесом, який намагається сформувати уряд після липневих виборів, що не виявили явного переможця, в обмін на підтримку двох каталонських сепаратистських партій. Найвідомішим бенефіціаром цього союзу буде Карлес Пучдемон, який очолював невдалу спробу Каталонії здобути незалежність у 2017 році.

Соціалісти наближаються до переговорів з партією Пучдемона, Junts, в той час, як запропонований закон розкритикували консервативні партії і судді. Вони звинувачують Санчеса в тому, що він ставить під загрозу верховенство права.

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