В Испании второй день вспыхивают столкновения из-за возможной амнистии каталонских сепаратистов

В Испании уже второй день подряд вспыхивают столкновения между полицией и протестующими, которые выступают против предложенного закона об амнистии для каталонских сепаратистов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Накануне вечером несколько протестующих в Мадриде размахивали испанскими флагами и выкрикивали оскорбления в адрес действующего премьер-министра Педро Санчеса, который пытается получить поддержку своей новой коалиции благодаря договоренностям с каталонскими силами.

Протестующие проталкивались через барьеры, установленные полицией, которая в ответ стреляла резиновыми пулями и избивала людей дубинками.

Euronews

Euronews

Euronews

По данным властей, акция вблизи штаб-квартиры Социалистической партии в Мадриде собрала около 7000 человек, что примерно вдвое больше, чем днем ранее.

Подобные акции протеста прошли и в других испанских городах.

В понедельник были арестованы три человека, в частности, двое мужчин за насилие против полиции и одна женщина за неповиновение.

Представитель ультраправой партии Vox заявил, что политсила не поддерживает насилие, которое наблюдалось на митингах, но поддерживает антиправительственный протест. Лидер Vox, Сантьяго Абаскаль, присутствовал на мероприятии в понедельник в Мадриде.

Педро Санчес раскритиковал протесты, заявив, что их возглавляют "реакционеры".

"Нападение на штаб-квартиру Социалистической партии Испании – это нападение на демократию", – отметил он.

Закон об амнистии был предложен Санчесом, который пытается сформировать правительство после июльских выборов, не выявивших явного победителя, в обмен на поддержку двух каталонских сепаратистских партий. Самым известным бенефициаром этого союза будет Карлес Пучдемон, который возглавлял неудачную попытку Каталонии получить независимость в 2017 году.

Социалисты приближаются к переговорам с партией Пучдемона, Junts, в то время, как предложенный закон раскритиковали консервативные партии и судьи. Они обвиняют Санчеса в том, что он ставит под угрозу верховенство права.

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