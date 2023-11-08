G7 пообещала держать активы РФ замороженными, но не упомянула об их использовании для Украины

"Группа семи" пообещала, что будет держать активы РФ обездвиженными, пока Москва не заплатит за ущерб, нанесенный Украине войной, но не упомянула о возможности их использования в пользу Украины.

Об этом говорится в заявлении по итогам встречи глав МИД стран G7 в Токио, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Японии, передает "Европейская правда".

В свете настоятельной необходимости сорвать попытки России разрушить украинскую экономику и продолжающегося невыполнения Россией своих международно-правовых обязательств министры заявили, что изучают все возможные пути оказания помощи Украине в соответствии с их правовыми системами и международным правом.

"Мы подтверждаем, что, в соответствии с нашими правовыми системами, суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться иммобилизованными до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, который она нанесла Украине", – говорится в заявлении.

В то же время министры подтвердили готовность поддерживать немедленное, среднесрочное и долгосрочное восстановление и реконструкцию Украины перед лицом усилий России, направленных на то, чтобы нанести огромные страдания народу Украины.

"Мы также работаем над привлечением наших частных секторов к устойчивому экономическому восстановлению Украины", – говорится в заявлении.

"Мы наращиваем наши усилия, чтобы помочь Украине удовлетворить ее потребности в подготовке к зиме, в том числе продолжая предоставлять критически важную энергетическую помощь", – добавили также министры.

Накануне глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что в Евросоюзе приближаются к решению об общем правовом механизме для использования замороженных российских активов в пользу Украины.

В то же время стремление Европейского Союза использовать миллиарды долларов замороженных российских активов для восстановления Украины сталкивается с проблемами из-за обеспокоенности рисками для финансовых рынков.

Бельгия и Люксембург, в частности, хотят получить гарантии того, что они не будут вынуждены нести все юридические и финансовые риски такого беспрецедентного шага.

Для Бельгии важно работать над решением проблемы не только в европейских рамках, но и совместно с другими странами "Группы семи".