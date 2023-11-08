Швейцарія скасує податкові пільги для електромобілів, які діяли з 1997 року

Федеральна рада Швейцарії в середу оголосила про скасування податкових пільг на імпорт електромобілів з огляду на те, що їхнє стрімке поширення скорочує податкові надходження.

Про це йдеться в заяві швейцарського уряду, яку цитує "Європейська правда".

Згідно із заявою, з 1 січня електромобілі у Швейцарії будуть обкладатися 4%-вим ввізним митом, так само, як і автомобілі на паливі.

"Федеральна рада вважає, що звільнення від мита як стимул більше не є необхідним, враховуючи різке зростання частки електромобілів у загальному імпорті автомобілів і зближення цін", – йдеться в повідомленні.

Згідно з офіційними даними, з 2018 по 2022 рік імпорт електромобілів у Швейцарію зріс майже в шість разів – з близько 8 тисяч до понад 45 тисяч авто. Лише в першій половині 2023 року в країну ввезли 30,4 тисячі електрокарів, або майже чверть від загальної кількості імпортованих авто.

У результаті доходи від податку на автоімпорт у федеральний бюджет Швейцарії почали різко падати: тільки за 2022 рік вони становили близько 78 мільйонів швейцарських франків, а, за прогнозами, з 2024 по 2030-ий можуть становити до трьох мільярдів франків.

Усунення податку Федеральна рада Швейцарії пояснює також тим, що вартість виробництва електрокарів до 2025 року має зрівнятись із вартістю виробництва автомобілів на викопному паливі, тому на вартості авто відновлення податку не відобразиться.

Електромобілі у Швейцарії були звільнені від податку на імпорт з моменту його запровадження у 1997 році. Тоді уряд країни хотів створити стимули для використання екологічно чистішого транспорту.

Як повідомлялось, кількість зареєстрованих електрокарів у Німеччині в грудні 2022 року вперше перевищив один мільйон.