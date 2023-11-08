Швейцария отменит налоговые льготы для электромобилей, которые действовали с 1997 года

Федеральный совет Швейцарии в среду объявил об отмене налоговых льгот на импорт электромобилей ввиду того, что их стремительное распространение сокращает налоговые поступления.

Об этом говорится в заявлении швейцарского правительства, которое цитирует "Европейская правда".

Согласно заявлению, с 1 января электромобили в Швейцарии будут облагаться 4%-ной ввозной пошлиной, так же как и автомобили на топливе.

"Федеральный совет считает, что освобождение от пошлины как стимул больше не является необходимым, учитывая резкий рост доли электромобилей в общем импорте автомобилей и сближение цен", – говорится в сообщении.

Согласно официальным данным, с 2018 по 2022 год импорт электромобилей в Швейцарию вырос почти в шесть раз – с около 8000 до более 45 тысяч авто. Только в первой половине 2023 года в страну ввезли 30,4 тысячи электрокаров, или почти четверть от общего количества импортируемых авто.

В результате доходы от налога на автоимпорт в федеральный бюджет Швейцарии начали резко падать: только за 2022 год они составляли около 78 миллионов швейцарских франков, а, по прогнозам, с 2024 по 2030-й могут составить до трех миллиардов франков.

Устранение налога Федеральный совет Швейцарии объясняет также тем, что стоимость производства электрокаров до 2025 года должна сравняться со стоимостью производства автомобилей на ископаемом топливе, поэтому на стоимости авто восстановление налога не отразится.

Электромобили в Швейцарии были освобождены от налога на импорт с момента его введения в 1997 году. Тогда правительство страны хотело создать стимулы для использования экологически чистого транспорта.

Как сообщалось, количество зарегистрированных электрокаров в Германии в декабре 2022 года впервые превысило один миллион.