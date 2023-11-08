Страны G7 призвали к гуманитарной паузе в Газе
Страны "Группы семи" призвали к "гуманитарным паузам" в боях между Израилем и боевиками ХАМАС в секторе Газы, чтобы сделать возможным доставку гуманитарной помощи и защитить гражданское население.
Об этом сообщает The New York Times, пишет "Европейская правда".
Министры иностранных дел "Семерки" в заявлении после встречи в Токио не употребили фразы о "прекращении огня", но призвали к "гуманитарным паузам и коридорам, чтобы сделать возможным безотлагательно нужную помощь, передвижение гражданских и освобождение заложников".
"Мы подчеркиваем необходимость защищать гражданских и соблюдать нормы международного права, в частности международного гуманитарного права", – добавили министры.
Также министры G7 выразили обеспокоенность инцидентами с нападениями израильских поселенцев на Западном берегу на местное палестинское население.
В заявлении также призвали к решению израильско-палестинского конфликта на основе двух государств как "единственного способа к справедливому, прочному и безопасному миру".
Напомним, президент США Джо Байден во время телефонного разговора в понедельник попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о паузе в боевых действиях в секторе Газы.
Во время визита в Израиль госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США признают полное право Израиля защищаться, но имеет значение, как тот это делает, и гражданское население в Газе должно быть защищено.