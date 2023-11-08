Зеленский поручил правительству выполнить требования ЕС для переговоров о вступлении

Президент Владимир Зеленский в среду подписал указ "О некоторых мерах по подготовке к переговорному процессу по вступлению Украины в Европейский Союз", который поручает правительству выполнить соответствующие шаги.

Документ опубликован на сайте Офиса президента, сообщает "Европейская правда".

В указе, который вступает в силу сразу после опубликования, Зеленский поручил правительству завершить выполнение рекомендаций Еврокомиссии, упомянутых в отчете о расширении, опубликованном сегодня.

Также Кабмин должен инициировать консультации с Еврокомиссией по "организационным аспектам переговорного процесса по вступлению", а по их итогам и после принятия решения саммитом ЕС – внести предложения по составу переговорной делегации.

Правительство должно улучшить координацию органов власти в евроинтеграционных вопросах и практику разработки евроинтеграционных законов, а также подготовить законопроект об утверждении новой Национальной программы адаптации законодательства Украины к праву ЕС.

В указе указано, что его целью является "обеспечение реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе".

Напомним, в отчете, опубликованном 8 ноября, Еврокомиссия рекомендовала начать с Киевом переговоры о вступлении, но перед тем Украина должна выполнить часть еще не воплощенных реформ.

При этом Еврокомиссия предлагает осуществлять процедуру вступления Украины в ЕС по новой схеме, которая предусматривает подготовку технических вопросов переговоров о вступлении параллельно с политическими.

Больше о том, что означает сегодняшнее решение Европейской комиссии, читайте в статье редактора ЕвроПравды Сергея Сидоренко: Желтый свет для Украины: что решила Еврокомиссия и начнутся ли переговоры о вступлении в ЕС.