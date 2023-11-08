США и Израиль давят на ЕС, чтобы тот наложил новые санкции на ХАМАС

Израиль и Соединенные Штаты подталкивают Европейский Союз с тем, чтобы он ввел новые санкции против террористической группировки ХАМАС после нападения на израильскую территорию 7 октября.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Politico.

Пять дипломатов ЕС, с которыми Politico пообщалась на условиях анонимности, заявили, что им не известно о предложении Еврокомиссии о новых санкциях против ХАМАС. Они привели различные объяснения такой позиции.

Один собеседник сказал, что ЕС не может собрать доказательств причастности отдельных лидеров ХАМАС к террористической деятельности. Другой – на чувствительность темы войны между Израилем и ХАМАС в некоторых странах-членах, что затруднит поиск единодушной поддержки санкций.

Представитель Еврокомиссии заявил, что ХАМАС и так находится в списке террористических организаций ЕС, поэтому "предоставление ресурсов, включая финансовые, прямо или косвенно доступных для ХАМАС, уже запрещено".

В то же время посол Израиля в Хаим Регев в разговоре с Politico заявил, что нынешние ограничения не применяются должным образом и что необходимы дальнейшие санкции для наказания причастных к террористическим действиям группировки.

"Мы уже начали обсуждать этот вопрос в Европе и с ЕС, пытаясь понять, что можно сделать больше, потому что, в конце концов, это (ХАМАС. – Ред.) угроза не только для Израиля, но и для Европы", – добавил дипломат.

После нападения США ввели санкции против 10 ключевых боевиков ХАМАС, а также ряда "финансовых посредников" в соседних странах, таких как Судан, Турция, Алжир и Катар. Подобные меры ввела также Япония.