США нанесли новые удары по военным объектам Ирана в Сирии

Соединенные Штаты второй раз за последние недели нанесли удары по складу оружия на востоке Сирии, который, по данным Пентагона, использовался иранским Корпусом стражей исламской революции и связанными с ним группировками.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, сообщает Пентагон.

По его словам, эти удары в ответ на недавние нападения на американские войска нанесли два истребителя F-15.

"Для президента (Джо Байдена) нет высшего приоритета, чем безопасность американского персонала, и он отдал приказ о сегодняшней акции, чтобы четко показать, что США будут защищать себя, свой персонал и свои интересы", – отметил Остин.

Он подчеркнул, что США полностью готовы принять дальнейшие необходимые меры для защиты своих людей и объектов. Он призвал избегать какой-либо эскалации, заверив, что американский персонал будет продолжать выполнять миссии по противодействию ИГИЛ в Ираке и Сирии.

Соединенные Штаты время от времени наносят ответные удары по поддерживаемым Ираном силам в регионе после того, как они атакуют американские войска. 26 октября США атаковали два объекта, которые использует Корпус стражей исламской революции и поддерживающие его группировки.

В Сирии находятся 900 американских военных, а в соседнем Ираке – еще 2500, которые выполняют миссию по предоставлению консультаций и помощи местным силам, пытающимся предотвратить возрождение террористов из "Исламского государства", которое в 2014 году захватило значительные территории обеих стран, но впоследствии потерпело поражение.

Ранее Пентагон заявил, что имеет четыре направления деятельности на Ближнем Востоке на фоне войны Израиля против боевой группировки ХАМАС.

Перед этим сообщалось, что США видят "повышенный риск" распространения конфликта на Ближнем Востоке, поскольку поддерживаемые Ираном группировки продолжают атаковать американские войска, дислоцированные в регионе.