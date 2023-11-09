Намерения Мадрида по амнистии сепаратистов Каталонии обеспокоили Еврокомиссию

Письмо от Европейской комиссии, в котором выражается обеспокоенность относительно развития ситуации с верховенством права в Испании и содержится запрос на информацию о противоречивом законе об амнистии в Каталонии, вызвало напряженную реакцию со стороны испанского правительства в четверг.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Испанская социалистическая партия PSOE "ведет переговоры" по закону об амнистии для тех, кто участвовал в попытке отделения Каталонии в октябре 2017 года.

Принятие такого закона является предпосылкой для каталонских партий по поддержке премьера Педро Санчеса в попытке получить второй срок полномочий.

Как правило, Европейская комиссия избегает вмешательства в дискуссии стран-членов ЕС по законопроектам, которые обсуждаются на национальном уровне.

Но в случае с Испанией исполнительная власть ЕС продемонстрировала быструю реакцию.

В письме отмечалось "серьезное беспокойство" относительно противоречивого закона об амнистии и содержался запрос на информацию о ее персональной, материальной и временной сфере действия.

Комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс подписал письмо, адресованное министру юстиции Испании Феликсу Боланьосу и министру юстиции Пилар Льоп.

Боланьос ответил, заявив, что закона об амнистии еще не существует, поскольку он находится на стадии обсуждения, добавив, что действующее правительство Испании, которое узнало о письме из СМИ, не несет за него ответственности, поскольку его будут обрабатывать политические группы в парламенте.

"Однако, как всегда, мы рады сотрудничать с Европейской комиссией, чтобы информировать вас обо всех вопросах, которые вы хотите знать, и, конечно, предоставить вам всю необходимую информацию. Именно так мы всегда работали и будем продолжать работать", – отметил Боланьйос в письме.

"Если законопроект об амнистии будет зарегистрирован, будьте уверены, что мы объясним вам и вице-президенту Вере Юровой все детали закона", – добавил он.

Письмо Рейндерса появилось в ответ на жалобы "большого количества граждан" и указывает на то, что закон об амнистии "приобрел значительное значение в общественных дебатах".

Между тем, правоцентристская оппозиционная Народная партия призвала Еврокомиссию в понедельник вмешаться для защиты верховенства права в Испании после широких протестов в Испании и критики со стороны нескольких других партий, включая ультраправую VOX и либеральную партию Ciudadanos.

В своем письме Боланьйос в завершение сказал Рейндерсу, что закон об амнистии является ставкой на окончательное преодоление конфликта и раскола в Каталонии – вопрос, "которому, как я знаю, вы твердо привержены".

Планы по амнистии каталонских сепаратистов уже привели к ряду протестных акций в Испании. Несколько акций завершились столкновениями между полицией и протестующими.

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