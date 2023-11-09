В Бельгии призвали к санкциям против Израиля за бомбардировки Газы

Вице-премьер Бельгии Петра де Суттер призвала бельгийское правительство ввести санкции против Израиля и расследовать бомбардировки больниц и лагерей беженцев в секторе Газа.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сказала в интервью газете Nieuwsblad.

"Очевидно, что Израиль не учитывает международные требования о прекращении огня. Пришло время для санкций против Израиля. Ливень бомб – это негуманно", – отметила де Суттер.

Она также призвала Евросоюз немедленно приостановить действие соглашения об ассоциации с Израилем, целью которого является улучшение экономического и политического сотрудничества.

По мнению вице-премьера, необходимо ввести запрет на импорт продуктов с "оккупированных палестинских территорий" и запретить въезд в ЕС агрессивным поселенцам, политикам, солдатам, ответственным за военные преступления.

В то же время, по ее словам, Бельгия должна увеличить финансирование Международного уголовного суда в Гааге для расследования взрывов в Газе, одновременно перекрывая денежные потоки, поступающие к боевой группировке ХАМАС, которая контролирует сектор.

"Это террористическая организация. Террор стоит денег, и должны быть введены санкции против компаний и людей, которые предоставляют ХАМАС деньги. Мы также должны постоянно повторять, что они должны освободить заложников", – резюмировала де Суттер.

Ранее премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо раскритиковал удары Израиля по Газе, заявив, что они "больше не являются пропорциональными".

Также глава бельгийского правительства раскритиковал "безудержное насилие" на Западном берегу реки Иордан.

По данным СМИ, США и Израиль обсуждают несколько вариантов контроля за сектором Газы после того, как израильским силам удастся вытеснить ХАМАС.