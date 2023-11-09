Під час спільної антимафіозної операції на Сицилії та в США затримали 17 осіб

Сімнадцять чоловіків були заарештовані на Сицилії та в США в рамках спільної антимафіозної операції ФБР та італійської поліції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Арешти відбулися після дворічного розслідування, спрямованого проти членів сумнозвісної нью-йоркської злочинної сім'ї Гамбіно та деяких її сицилійських поплічників, що базуються в провінції Палермо. Семеро чоловіків були заарештовані на Сицилії і 10 – у Нью-Йорку.

Їх звинувачують у різних злочинах – від мафії і злочинного співтовариства до вимагання, підпалів і махінацій на аукціонах, йдеться в заяві італійської поліції.

Прокуратура Палермо заявила, що розслідування пролило світло на "міцність існуючих відносин" між нью-йоркськими і сицилійськими мафіозі і "американський інтерес до організаційних справ сицилійської Коза Ностри".

Гамбіно – одна з п'яти історичних італо-американських мафіозних сімей Нью-Йорка. Попередні звинувачення проти членів сім'ї включали вбивства, лихварство і незаконне розповсюдження наркотиків.

Міністерство юстиції США заявило, що 10 чоловіків, імовірно пов'язаних з сім'єю Гамбіно, були заарештовані під час рейдів у США за звинуваченнями у змові з метою рекету, вимаганні, помсті свідкам і "злочинах, пов'язаних з профспілками".

В одному випадку, як стверджують американські прокурори, двоє підозрюваних скоординували "жорстокий напад із застосуванням молотка" на співробітника компанії, що займається знесенням будівель, з яким у них виникла фінансова суперечка, а потім поширили фотографії нападу серед інших представників цієї галузі.

Прокурори виявили докази того, що американські мафіозі отримували від своїх сицилійських "кузенів" навчання і рекомендації щодо застосування м'якшого, менш насильницького підходу. Цей підхід полягає в тому, щоб вимагати від жертв вимагання менші суми, щоб жертви були менш схильні звертатися за допомогою до влади.

За даними слідства, сицилійські мафіозні сім'ї також допомагали американцям переслідувати родичів нью-йоркських рестораторів, які проживають на Сицилії, змушуючи їх платити "піццу", або гроші за захист мафії.

"Ця операція є ще одним прикладом того, наскільки небезпечною і взаємопов'язаною є мережа відносин між сицилійськими кланами і американськими мафіозними сім'ями. Я завжди вважала, що таке глобальне явище, як мафія, вимагає глобальної відповіді, і сьогоднішнє розслідування це підтверджує", – сказала Кьяра Колосімо, президент Комісії по боротьбі з мафією.

Слідчі підкреслили, що торгівля наркотиками продовжує слугувати спільним бізнес-зв'язком між злочинними сім'ями за океаном.

Під час операції у липні в Італії заарештували 82 підозрюваних у причетності до мафії.

У серпні поліція завдяки собаці впіймала боса клану неаполітанської мафії Каморра Луїджі Каччапуоті.