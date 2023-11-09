Во время совместной антимафиозной операции на Сицилии и в США задержали 17 человек

Семнадцать мужчин были арестованы на Сицилии и в США в рамках совместной антимафиозной операции ФБР и итальянской полиции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Аресты произошли после двухлетнего расследования, направленного против членов печально известной нью-йоркской преступной семьи Гамбино и некоторых ее сицилийских приспешников, базирующихся в провинции Палермо. Семеро мужчин были арестованы на Сицилии и 10 – в Нью-Йорке.

Их обвиняют в различных преступлениях – от мафии и преступного сообщества до вымогательства, поджогов и махинаций на аукционах, говорится в заявлении итальянской полиции.

Прокуратура Палермо заявила, что расследование пролило свет на "прочность существующих отношений" между нью-йоркскими и сицилийскими мафиози и показало "американский интерес к организационным делам сицилийской Коза Ностры".

Гамбино – одна из пяти исторических итало-американских мафиозных семей Нью-Йорка. Предыдущие обвинения против членов семьи включали убийства, ростовщичество и незаконное распространение наркотиков.

Министерство юстиции США заявило, что 10 мужчин, предположительно связанных с семьей Гамбино, были арестованы во время рейдов в США по обвинениям в сговоре с целью рэкета, вымогательстве, мести свидетелям и "преступлениях, связанных с профсоюзами".

В одном случае, как утверждают американские прокуроры, двое подозреваемых скоординировали "жестокое нападение с применением молотка" на сотрудника компании, занимающейся сносом зданий, с которым у них возник финансовый спор, а затем распространили фотографии нападения среди других представителей этой отрасли.

Прокуроры обнаружили доказательства того, что американские мафиози получали от своих сицилийских "кузенов" обучение и рекомендации по применению более мягкого, менее насильственного подхода. Этот подход заключается в том, чтобы требовать от жертв вымогательства меньшие суммы, чтобы жертвы были менее склонны обращаться за помощью к властям.

По данным следствия, сицилийские мафиозные семьи также помогали американцам преследовать родственников нью-йоркских рестораторов, проживающих на Сицилии, заставляя их платить "пицу", или деньги за защиту мафии.

"Эта операция является еще одним примером того, насколько опасной и взаимосвязанной является сеть отношений между сицилийскими кланами и американскими мафиозными семьями. Я всегда считала, что такое глобальное явление, как мафия, требует глобального ответа, и сегодняшнее расследование это подтверждает", – сказала Кьяра Колосимо, президент Комиссии по борьбе с мафией.

Следователи подчеркнули, что торговля наркотиками продолжает служить общей бизнес-связью между преступными семьями за океаном.

Во время операции в июле в Италии арестовали 82 подозреваемых в причастности к мафии.

В августе полиция благодаря собаке поймала босса клана неаполитанской мафии Каморра Луиджи Каччапуоти.