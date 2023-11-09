Ліві радикали Швеції розкритикували міністра закордонних справ за коментарі про Ізраїль

Шведська ліва партія подала скаргу на міністра закордонних справ Тобіаса Білльстрьома до парламентського конституційного комітету після його заяви, в якій він назвав відповідь Ізраїлю на удар ХАМАС пропорційною.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Відповідаючи на запитання, чи була ізраїльська атака 31 жовтня на табір біженців у Джабалії пропорційною чи воєнним злочином на нещодавній сесії Ради Північних країн в Осло, Білльстрьом відповів, що відповідь Ізраїлю була пропорційною, йдеться у скарзі.

"Відповідь Ізраїлю є пропорційною. Як заявив уряд, Ізраїль має право на військовий захист від терористичних атак ХАМАС, і саме це малося на увазі під цією концепцією", – додав він.

Білльстрьом також заявив, що всі сторони повинні дотримуватися міжнародного гуманітарного права і що пропорційність повинна оцінюватися в кожному конкретному випадку з урахуванням конкретних обставин.

Однак Ліва партія стверджує, що міністр закордонних справ, схоже, неправильно зрозумів значення пропорційності, зазначивши, що це також стосується зважування того, чи є атаки пропорційними до страждань цивільного населення.

За словами джерела, близького до цього питання, звіт щодо міністра може зрештою призвести до голосування в парламенті за імпічмент, що є "дуже малоймовірним".

"Вони повинні надіслати повідомлення своїм виборцям", – сказало джерело Euractiv, додавши, що такий крок може допомогти Лівій партії привернути на свій бік частину традиційних виборців соціал-демократів.

На останніх виборах Ліва партія отримала 8% голосів, втративши майже 2 пункти порівняно з попередніми виборами, тоді як Соціал-демократична партія залишається першою партією в шведському політичному ландшафті з 28,3%.

Окрім вотуму недовіри, Конституційний комітет може вжити інших заходів, таких як винесення догани або вимога до міністра виправитися. Він також може вимагати від уряду вжити конкретних заходів, таких як внесення змін до законодавства або впровадження нової політики.

Головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель висловив обурення численними жертвами серед цивільних після удару Ізраїлю по табору біженців на півночі сектора Гази і нагадав про необхідність дотримуватися міжнародного гуманітарного права.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо розкритикував удари Ізраїлю по Газі, заявивши, що вони "більше не є пропорційними".