Левые радикалы Швеции раскритиковали министра иностранных дел за комментарии об Израиле

Шведская левая партия подала жалобу на министра иностранных дел Тобиаса Билльстрёма в парламентский конституционный комитет после его заявления, в котором он назвал ответ Израиля на атаку ХАМАС пропорциональным.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Отвечая на вопрос, была ли израильская атака 31 октября на лагерь беженцев в Джабалии пропорциональной или военным преступлением, на недавней сессии Совета Северных стран в Осло Билльстрём сказал, что ответ Израиля был пропорциональным, говорится в жалобе.

"Ответ Израиля является пропорциональным. Как заявило правительство, Израиль имеет право на военную защиту от террористических атак ХАМАС, и именно это подразумевалось под этой концепцией", – добавил он.

Билльстрём также заявил, что все стороны должны соблюдать международное гуманитарное право и что пропорциональность должна оцениваться в каждом конкретном случае с учетом конкретных обстоятельств.

Однако Левая партия утверждает, что министр иностранных дел, похоже, неправильно понял значение пропорциональности, отметив, что это также касается взвешивания того, являются ли атаки пропорциональными страданиям гражданского населения.

По словам источника, близкого к этому вопросу, отчет по министру может в конечном итоге привести к голосованию в парламенте за импичмент, что является "очень маловероятным".

"Они должны отправить сообщение своим избирателям", – сказал источник Euractiv, добавив, что такой шаг может помочь Левой партии привлечь на свою сторону часть традиционных избирателей социал-демократов.

На последних выборах Левая партия получила 8% голосов, потеряв почти 2 пункта по сравнению с предыдущими выборами, тогда как Социал-демократическая партия остается первой партией в шведском политическом ландшафте с 28,3%.

Кроме вотума недоверия, Конституционный комитет может принять другие меры, такие как вынесение выговора или требование к министру исправиться. Он также может потребовать от правительства принять конкретные меры, такие как внесение изменений в законодательство или внедрение новой политики.

Главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель выразил возмущение многочисленными жертвами среди гражданских после удара Израиля по лагерю беженцев на севере сектора Газы и напомнил о необходимости соблюдать международное гуманитарное право.

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо раскритиковал удары Израиля по Газе, заявив, что они "больше не являются пропорциональными".