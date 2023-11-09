Президентка Грузії вирушила до Парижа без узгодження з урядом

Уряд Грузії не давав дозволу президентці Саломе Зурабішвілі на поїздку до Парижа, але вона все одно здійснює візит.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Эхо Кавказа".

Прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі вже перебуває в столиці Франції, де планує взяти участь у Паризькому форумі миру. Зурабішвілі також вирушила до Парижа, повідомили у пресслужбі грузинського лідера.

8 листопада Саломе Зурабішвілі під час виступу біля палацу Орбеліані заявила: "Завтра я вирушу до Парижа, де проводиться Форум миру – як зараз заплановано, присутнім буде і прем'єр, у цьому плані у нас вийде свідомо чи мимоволі подати приклад деполяризації".

Тим часом на сайті форуму і прем'єр Іраклій Гарібашвілі, і президентка Саломе Зурабішвілі значаться у списку спікерів.

Поїздка президентки до Парижа – перший закордонний візит Зурабішвілі після спроби її імпічменту і перший виступ прем'єр-міністра і президента на одному заході.

18 жовтня поточного року, після провалу процесу імпічменту президента, ініційованого парламентською більшістю, голова "Грузинської мрії" Іраклій Кобахідзе заявив, що подальше порушення конституції президентом може призвести до кримінальної справи проти Саломе Зурабішвілі.

Разом з тим генеральний прокурор Грузії Іраклій Шотадзе заявив, що кримінальне переслідування Зурабішвілі, про яке висловлювались представники партії влади "Грузинська мрія", неможливе без оголошення їй імпічменту.

Згідно з регламентом парламенту Грузії, вдруге оголосити імпічмент президентці він уже не зможе.

Імпічмент Зурабішвілі намагались оголосити у зв’язку з тим, що попри відсутність згоди уряду вона вирушила у закордонне турне, щоб домогтися надання Грузії статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. Згідно з грузинськими правилами, президентка була зобов’язана отримати на це дозвіл уряду.

Конституційний суд визнав, що Зурабішвілі порушила конституцію своїми діями.

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