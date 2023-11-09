Президент Грузии отправилась в Париж без согласования с правительством

Правительство Грузии не давало разрешения президенту Саломе Зурабишвили на поездку в Париж, но она все равно совершает визит.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Эхо Кавказа".

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили уже находится в столице Франции, где планирует принять участие в Парижском форуме мира. Зурабишвили также отправилась в Париж, сообщили в ее пресс-службе.

8 ноября Саломе Зурабишвили во время выступления возле дворца Орбелиани заявила: "Завтра я отправлюсь в Париж, где проводится Форум мира – как сейчас запланировано, присутствовать будет и премьер, в этом плане у нас получится вольно или невольно подать пример деполяризации".

Между тем на сайте форума и премьер Ираклий Гарибашвили, и президент Саломе Зурабишвили значатся в списке спикеров.

Поездка президента в Париж – первый зарубежный визит Зурабишвили после попытки ее импичмента и первое выступление премьер-министра и президента на одном мероприятии.

18 октября текущего года, после провала процесса импичмента президента, инициированного парламентским большинством, глава "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что дальнейшее нарушение конституции президентом может привести к уголовному делу против Саломе Зурабишвили.

Вместе с тем генеральный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе заявил, что уголовное преследование Зурабишвили, о котором высказывались представители партии власти "Грузинская мечта", невозможно без объявления ей импичмента.

Согласно регламенту парламента Грузии, второй раз объявить импичмент президенту он уже не сможет.

Импичмент Зурабишвили пытались объявить в связи с тем, что несмотря на отсутствие согласия правительства она отправилась в зарубежное турне, чтобы добиться предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Согласно грузинским правилам, президент была обязана получить на это разрешение правительства.

Конституционный суд признал, что Зурабишвили нарушила конституцию своими действиями.

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