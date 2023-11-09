В Норвегии напомнили о зимней волне коронавируса: призывают группы риска вакцинироваться

Норвежский Институт общественного здоровья предупредил, что сезонная волна эпидемии коронавируса уже началась, и призвал лиц из групп риска не пренебрегать вакцинацией.

Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".

В Институте общественного здоровья Норвегии (FHI) заявили, что осенне-зимняя волна эпидемии COVID-19 уже "набирает размах" и в последующие недели ожидается существенный рост заболеваемости.

В связи с этим пожилых людей и людей из групп риска призывают вакцинироваться, а больницы – готовиться к большему наплыву пациентов.

Помимо коронавируса, ожидают также сезонную эпидемию гриппа ориентировочно с рождественских праздников. FHI рекомендует вакцинироваться и от гриппа, в частности пожилым людям, лицам из групп риска и тем, кто работает в сфере здравоохранения.

В конце октября коронавирусом в очередной раз заболел 86-летний король Норвегии.

Между тем Евростат в конце октября сообщил, что туристическая активность в Европе возвращается на доковидный уровень.