В Мадриде выстрелили в лицо бывшему политику из Каталонии

В испанской столице Мадриде в четверг, 9 ноября, выстрелили в лицо бывшему председателю Народной партии в Каталонии Алехандро Видасу Квадрасу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Политик получил ранение в районе Саламанка в центре Мадрида около 13:30, после чего его увезли в больницу.

Полиция оцепила район, где произошла стрельба. По сообщению полиции, никаких арестов пока что не проводилось.

Алехандро Видас Квадрас возглавлял Народную партию в Каталонии с декабря 1991 года по сентябрь 1996 года.

Также он был депутатом Европейского парламента до 2014 года.

Сейчас в Испании ситуация обострилась из-за возможного соглашения между Социалистической партией и сепаратистскими партиями Каталонии, которое предусматривает, в частности, амнистию сепаратистов.

Потенциальная амнистия встретила жесткое осуждение со стороны консервативных оппонентов Санчеса, которые организовали большие протесты и обвинили его в том, что он поставил под угрозу верховенство права в Испании ради собственной политической выгоды.

В среду комиссар Еврокомиссии по вопросам юстиции Дидье Рейндерс выразил обеспокоенность и обратился к испанскому правительству с письмом, в котором попросил предоставить более подробную информацию об обсуждаемом соглашении об амнистии.

Читайте также: Золотая акция сепаратистов: как парламентские выборы завели Испанию в новый кризис.