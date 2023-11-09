У Франції затримали блогерку, яка поглумилась зі смерті ізраїльської дитини

У Франції в четвер затримали модель Варду Анвар, яка висміяла повідомлення про спалення в печі ізраїльської дитини бойовиками терористичного угруповання ХАМАС під час його нападу 7 жовтня.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на AFP.

У поширеному ролику Анвар коментує повідомлення ізраїльських рятувальників, які стверджували, що нападники ХАМАС спалили немовля живцем у печі під час нападу. Влада Ізраїлю не підтверджувала це повідомлення.

На відео жінка питає: "Цікаво, чи додали вони спочатку сіль і перець, чи додали чебрець? Яким був гарнір?"

Ролик ще минулого тижня викликав обурення, зокрема з боку посольства Ізраїлю в Парижі, після чого міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен заявив про відкриття кримінальної справи проти блогерки.

Прокуратура Франції підтвердила AFP, що жінку затримали й узяли під варту в Парижі вранці в четвер. Їй інкримінують прославляння тероризму.

Після 7 жовтня, з моменту нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль, у Франції зафіксували 887 подій та інцидентів антисемітського характеру, у зв'язку з якими затримали понад 400 людей.

А Єврокомісія заявила про надзвичайний рівень сплеску антисемітизму в Європі.